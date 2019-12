Ondřej Bartoš je jeden z předních venture kapitálových investorů u nás. Na konci 90. let spoluzakládal a řídil několik společností v oblasti správy událostí, poradenství a IT. Relativně brzy si uvědomil, že nemá, co je zapotřebí, aby se skutečně úspěšný podnikatel stal, a tak se stal konzultantem a andělským investorem. Je též spoluvlastníkem Credo Ventures, kapitálového fondu po vzoru amerického Silicon Valley. V současné době se Ondřej věnuje investicím v České republice, na Slovensku a v Rumunsku, zabývá se také Bulharskem. Jeho hlavní vášní je najít vynikající zakladatele a velký talent a pomoci jim s vedením a růstem jejich businessu. V podcastu se dozvíte: - Jak se rodila Ondřejova cesta k tomu stát se investorem - Jak fungují venture kapitálové fondy a jak se do nich získávají peníze - Co je to struktura dva dvacet a k čemu se používá - Zda stále dává smysl investovat peníze na našem relativně malém středoevropském regionu - Jaká firma z prvních dvou fondů se stala nejúspěšnější

Genre Business