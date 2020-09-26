الطريق إلى البيت الأبيض by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-09-26T13:05:07Z سباق الوصول إلى البيت الأبيض يحتدم.. موعد التصويت يقترب.. دونالد ترمب وجو بايدن في المواجهة والعالم ينتظر.. محمد معوض يأخذكم أسبوعيا في هذه الرحلة حول الولايات الأمريكية حيث يرافق المرشحين ويروي لكم قصص هذا السباق عبر بودكاست "الطريق إلى البيت الأبيض" من الجزيرة بودكاست. Genre بودكاست Contains tracks دراما ترمب وفيروس كورونا by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-10-09T16:57:06Z ماذا بعد إصابة ترمب بكورونا؟ by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-10-02T20:48:06Z ترمب وبايدن وجهًا لوجه.. من أين بدأت المناظرات؟ by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-09-29T20:38:47Z الطريق إلى البيت الأبيض by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-09-28T18:46:18Z