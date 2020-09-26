سباق الوصول إلى البيت الأبيض يحتدم.. موعد التصويت يقترب.. دونالد ترمب وجو بايدن في المواجهة والعالم ينتظر.. محمد معوض يأخذكم أسبوعيا في هذه الرحلة حول الولايات الأمريكية حيث يرافق المرشحين ويروي لكم قصص هذا السباق عبر بودكاست "الطريق إلى البيت الأبيض" من الجزيرة بودكاست.

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