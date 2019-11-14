بودكاست بعد أمس by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2019-11-14T08:27:17Z بودكاست يومي يزود المستمع بما يحتاج لمعرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق، تقدمه خديجة بن قنة. Genre بودكاست Contains tracks هل تتبخر أموال الخليج عن قريب؟ by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-06-10T15:31:02Z ترمب يُقارع تويتر by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-06-09T17:26:09Z غضب الجيش الأبيض في مصر by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-06-08T18:43:33Z إلى أين السفر؟ by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-06-07T16:44:27Z لماذا غضب الأمريكيون الأفارقة؟ by Al Jazeera Podcasts الجزيرة بودكاست published on 2020-06-06T20:14:25Z